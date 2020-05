Coronavirus, bollettino Regione: terzo giorno consecutivo senza nuovi contagi

CATANZARO – Terza giornata consecutiva con contagi zero da Covid-19. Di seguito il bollettino della Regione Calabria:

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 67.075 tamponi.

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.158 (+0 rispetto a ieri), quelle negative sono 65.917.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: 21 in reparto; 1 in rianimazione; 4 in isolamento domiciliare; 158 guariti; 33 deceduti.

– Cosenza: 2 in reparto; 93 in isolamento domiciliare; 339 guariti; 34 deceduti.

– Reggio Calabria: 21 in isolamento domiciliare; 235 guariti; 19 deceduti.

– Crotone: 4 in isolamento domiciliare; 107 guariti; 6 deceduti.

– Vibo Valentia: 5 in isolamento domiciliare; 71 guariti; 5 deceduti.

I soggetti in quarantena volontaria sono 9.206 così distribuiti:

– Cosenza: 1.451

– Crotone: 2.973

– Catanzaro: 2.875

– Vibo Valentia: 253

– Reggio Calabria: 1.654

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare il rientro alla residenza sono +120; quelle registratesi per motivi di lavoro, salute e attività istituzionali +66 per un totale di 186.