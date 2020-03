Coronavirus, il bollettino di oggi: in Italia 24.747 casi, 68 quelli calabresi

COSENZA – Il bollettino ufficiale del 15 marzo redatto dalla Protezione Civile (dato aggiornato alle 18) dice che in Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, 24.747 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2, dunque 3.590 in più rispetto a ieri, per una crescita percentuale del 17% (ieri era stata del 19,8%). Di queste 1.809 sono decedute (+368 rispetto a ieri, +25 di percentuale, ieri la crescita percentuale era stata del 19,8%) e 2.335 sono guarite (+369). 1.672 persone sono in terapia intensiva.

Attualmente i soggetti positivi sono 20.603 (il computo sale quindi a 24.747 considerati anche i morti e i guariti).

IL BOLLETTINO DELLA REGIONE CALABRIA (dati aggiornati alle ore 17)



In Calabria ad oggi sono stati effettuati 702 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 68, quelle negative sono 634.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: 7 in reparto; 2 in rianimazione; 2 in isolamento domiciliare;

– Cosenza: 11 in reparto; 3 in rianimazione; 3 in isolamento domiciliare;

– Reggio Calabria: 9 in reparto; 1 in rianimazione; 10 in isolamento domiciliare; 1 guarito; 1 deceduto;

– Vibo Valentia: 4 in isolamento domiciliare;

– Crotone: 5 in reparto; 9 in isolamento domiciliare.

I soggetti in quarantena volontaria sono 4230, così distribuiti:

– Cosenza: 1210;

– Crotone: 293;

– Catanzaro: 494;

– Vibo Valentia: 433;

– Reggio Calabria: 1800.

Le persone giunte in Calabria negli ultimi quattordici giorni che si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 6787.