Coronavirus, dieci carabinieri positivi tra Cosenza e Rende

Sono dieci i carabinieri risultati positivi al Covid-19. I casi accertati sarebbero concentrati tra Cosenza e Rende. La conferma arriva dal Comando Provinciale dell’Arma.

Secondo quanto appreso, pochi di loro mostrerebbero i tipici sintomi del virus risultando in gran parte asintomatici.

Nessuno inoltre è stato ricoverato in ospedale.

Proprio in queste ore gli operatori della task force dell’Asp di Cosenza, con un’unità mobile dell’USCA, stanno eseguendo i tamponi al comando provinciale dei carabinieri di Cosenza in modalità drive in su altri militari che hanno avuto contatti con i soggetti positivi.