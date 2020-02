Coronavirus, due persone in isolamento volontario nel cosentino

SAN DEMETRIO CORONE (CS) – A San Demetrio Corone, in provincia di Cosenza, due persone, madre e figlio, si trovano in situazione di isolamento volontario, dopo esseere rientrate venerdì da Codogno, l’area del Lodigiano dove è stato localizzato uno dei focolai del Coronavirus.

I due, che al momento non presentano alcuna sintomatologia, sono comunque seguite dai medici del Servizio nazionale 1500 attivato per il Coronavirus. In queste ore le autorità sanitarie preposte stanno eseguendo tutti gli accertamenti del caso.