Coronavirus, in Calabria 555 casi totali. Aumentano i guariti

CATANZARO – Il bollettino ufficiale della Regione Calabria, diramato come ogni giorno alle ore 17, riferisce che in Calabria ad oggi sono stati effettuati 5968 tamponi.

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 555 (+61 rispetto a ieri), quelle negative sono 5413.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: 135 (16 in reparto; 13 in rianimazione; 100 in isolamento domiciliare; 4 guariti. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro);

– Cosenza: 151 (40 in reparto; 2 in rianimazione; 99 in isolamento domiciliare; 10 deceduti);

– Reggio Calabria: 155 (28 in reparto; 6 in rianimazione; 106 in isolamento domiciliare; 7 guariti; 8 deceduti);

– Vibo Valentia: 36 (3 in reparto; 1 in rianimazione; 31 in isolamento domiciliare; 1 deceduto);

– Crotone: 80 (20 in reparto; 58 in isolamento domiciliare; 2 deceduti).

I soggetti in quarantena volontaria sono 8104, così distribuiti:

– Cosenza: 2181

– Crotone: 859

– Catanzaro: 973

– Vibo Valentia: 662

– Reggio Calabria: 3429

Le persone giunte in Calabria che si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 12.099.