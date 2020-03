Coronavirus, in Calabria confermati 33 casi totali

COSENZA – Numeri ancora in aumento per l’emergenza Covid-19. L’ultimo bollettino della Protezione Civile (Aggiornato al 12 marzo) certifica che in Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, 15.113 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2, 2.651 in più di ieri. Fra queste 1.016 sono decedute (+189 rispetto a ieri) e 1.258 sono guarite (+213). Attualmente i soggetti positivi sono 12.839 (il conto sale a 15.113 se si includono morti e guariti).

In Calabria confermati 33 casi totali: 32 attualmente positivi, una persona gaurita.

