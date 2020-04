Coronavirus, in Calabria i casi complessivi salgono a 859. In crescita i guariti

CATANZARO – Il nuovo bollettino ufficiale della Regione Calabria, diramato come ogni giorno alle ore 17, riferisce che ad oggi sono stati effettuati 13527 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 859 (+26 rispetto a ieri), quelle negative sono 12.668.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: 180 (56 in reparto; 7 in rianimazione; 79 in isolamento domiciliare; 15 guariti; 23 deceduti. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro);

(50 in reparto; 4 in rianimazione; 182 in isolamento domiciliare; 10 guariti; 17 deceduti); Reggio Calabria: 248 (37 in reparto; 4 in rianimazione; 181 in isolamento domiciliare; 15 guariti; 11 deceduti);

Vibo Valentia: 61 (8 in reparto; 48 in isolamento domiciliare; 1 guarito; 4 deceduti);

Crotone: 107 (19 in reparto; 80 in isolamento domiciliare; 3 guariti; 5 deceduti);

Le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quella in cui è avvenuto il decesso. I soggetti in quarantena volontaria sono 8249, così distribuiti:

– Cosenza: 2459

– Crotone: 1365

– Catanzaro: 1511

– Vibo Valentia: 464

– Reggio Calabria: 2450 Le persone giunte in Calabria che ad oggi si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 13.843. Si ricorda che nel bollettino non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.

SITUAZIONE NAZIONALE (AGGIORNAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE DELLE ORE 18)

Al momento 95.262 persone risultano positive al virus. Ad oggi, in Italia sono stati 139.422 i casi totali.

Nel dettaglio i casi attualmente positivi sono: 28.545 in Lombardia, 13.110 in Emilia-Romagna, 10.989 in Piemonte, 10.171 in Veneto, 5.557 in Toscana, 3.562 nelle Marche, 3.245 in Liguria, 3.448 nel Lazio, 1.940 nella Provincia autonoma di Trento, 2.859 in Campania, 2.238 in Puglia, 1.415 in Friuli Venezia Giulia, 1.893 in Sicilia, 1.534 in Abruzzo, 1.281 nella Provincia autonoma di Bolzano, 823 in Umbria, 840 in Sardegna, 755 in Calabria, 606 in Valle d’Aosta, 270 in Basilicata e 181 in Molise.

Sono 26.491 le persone guarite. I deceduti sono 17.669, ma questo numero potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.