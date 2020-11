Coronavirus, in Calabria quasi 400 nuovi contagi nelle ultime 24 ore

CATANZARO – In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 292.747 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 295.772 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 7.106 (+392 rispetto a ieri), quelle negative 285.641.

Sono questi i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Cosenza: CASI ATTIVI 1.470 (84 in reparto; 4 in terapia intensiva, 1.382 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 682 (631 guariti, 51 deceduti).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 754 (54 in reparto; 7 in terapia intensiva; 693 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 370 (329 guariti, 41 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 257(17 in reparto; 240 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 161 (155 guariti, 6 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 120 (6 ricoverati ,114 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 126 (119 guariti, 7 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1.927 (66 in reparto; 5 in terapia intensiva; 1.856 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 844 (814 guariti, 30 deceduti).

-Altra Regione o stato estero: CASI ATTIVI 267 (267 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 128 (127 guariti, 1 deceduto).

I casi confermati oggi sono così suddivisi:

Cosenza: 94, Catanzaro 62, Crotone 35, Vibo Valentia 19, Reggio Calabria 182. Altra Regione o stato Estero 0.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 281.