Coronavirus, in Calabria registrati otto casi in più

CATANZARO – In Calabria ad oggi sono stati effettuati 145.610 tamponi.

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.408 (+8 rispetto a ieri), quelle negative sono 144.202.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: 3 in reparto; 1 in rianimazione; 6 in isolamento domiciliare; 186 guariti; 33 deceduti.

– Cosenza: 3 in reparto; 29 in isolamento domiciliare; 442 guariti; 34 deceduti.

– Reggio Calabria: 3 in reparto; 53 in isolamento domiciliare; 280 guariti; 19 deceduti.

– Crotone: 1 in reparto; 5 in isolamento domiciliare; 116 guariti; 6 deceduti.

– Vibo Valentia: 4 in isolamento domiciliare; 82 guariti; 5 deceduti.

Altra Regione o Stato Estero: 97.

Sui nuovi casi

I quattro casi rilevati dal laboratorio dell’AO di Catanzaro sono del CARA di Crotone (nel conteggio si trovano nel setting “Migranti”).

Dei due casi rilevati dall’AO di Cosenza, uno è un soggetto autoctono e uno è un soggetto residente fuori regione.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 4.718.