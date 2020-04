Coronavirus, in Calabria “solo” otto nuovi casi. Ma i decessi salgono ancora

CATANZARO – Il nuovo bollettino ufficiale della Regione Calabria, diramato come ogni giorno alle ore 17, riferisce che ad oggi sono stati effettuati 10.700 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 741 (+8 rispetto a ieri), quelle negative sono 9959.

Catanzaro: 167 (60 in reparto; 8 in rianimazione; 68 in isolamento domiciliare; 12 guariti; 19 deceduti. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro);

Cosenza: 200 (54 in reparto; 2 in rianimazione; 126 in isolamento domiciliare; 5 guariti; 13 deceduti);

Reggio Calabria: 222 (35 in reparto; 4 in rianimazione; 159 in isolamento domiciliare; 13 guariti; 11 deceduti);

Vibo Valentia: 54 (7 in reparto; 1 in rianimazione; 44 in isolamento domiciliare; 2 deceduto);

Crotone: 98 (22 in reparto; 72 in isolamento domiciliare; 4 deceduti); Nel bollettino non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.I soggetti in quarantena volontaria sono 8602, così distribuiti:

Cosenza: 2395

Crotone: 1357

Catanzaro: 1247

Vibo Valentia: 566