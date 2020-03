Coronavirus, in Calabria 17 casi attualmente positivi. Due i guariti

COSENZA – Nel giorno in cui l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che il COVID-19 può essere caratterizzato come una “situazione pandemica”, in Italia (foto copertina Corriere della Sera), 12.462 persone risultano aver contratto il virus Sars-CoV-2 (dato aggiornato alle ore 17), 2.313 in più rispetto a ieri. Di queste, 827 sono decedute (+196) e 1.045 sono guarite (+41). Attualmente i soggetti positivi sono 10.590 (12.462, come detto, se si includono le vittime e i guariti).