Coronavirus, la filiera dei trasporti Confapi incontra il presidente Santelli

COSENZA – Il “Coronavirus” sta mettendo a dura prova anche la tenuta economica del tessuto calabrese. Per cercare di individuare le soluzioni migliori per contrastare i tanti problemi che devono affrontare le piccole e medie imprese si sta muovendo anche la Regione Calabria.

«Ho incontrato una delegazione della filiera trasporti di Confapi Calabria. L’emergenza sanitaria in corso, infatti, ha penalizzato le compagnie di trasporto privato turistico poiché sono state sospese le gite scolastiche in programma – ha reso noto il presidente Jole Santelli – Ho quindi immediatamente trasmesso una nota al Ministro dei trasporti, Paola de Micheli, e al Presidente della Conferenza Stato Regioni, Stefano Bonaccini, affinché si prevedano misure specifiche per tale settore tenendo conto innanzitutto dell’estensione dei benefici già previsti per le aziende di trasporto pubblico. Si tratta di interventi di sostegno economico necessari a fronteggiare le gravi conseguenze delle numerose attività che sono costrette, in assenza dei ricavi previsti, a far fronte comunque ai costi di gestione».

Ha apprezzato l’interessamento per i problemi che sta vivendo il settore Luigi Falco presidente filiera trasporti che ha inteso ringraziare la presidente Santelli per la vicinanza dimostrata nei riguardi dei trasportatori calabresi colpiti dalle cancellazioni a causa dell’epidemia. Soddisfatti dell’incontro il vice presidente nazionale Francesco Napoli e il vice presidente filiera trasporti Vittorio Chiappetta che ha voluto ringraziare tutti gli associati per la fiducia riposta in Confapi. Si lavora dunque per il futuro della filiera.