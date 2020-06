Coronavirus, nessun nuovo caso positivo registrato

CATANZARO – Anche nelle ultime 24 ore non si registrano nuovi casi di Covid-19 in Calabria. Di seguito il bollettino della Regione Calabria del 14 giugno:

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 79.919 tamponi.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: 14 in reparto; 1 in rianimazione; 2 in isolamento domiciliare; 167 guariti; 33 deceduti.

– Cosenza: 1 in reparto; 18 in isolamento domiciliare; 415 guariti; 34 deceduti.

– Reggio Calabria: 7 in isolamento domiciliare; 251 guariti; 19 deceduti.

– Crotone: 112 guariti; 6 deceduti.

– Vibo Valentia: 1 in isolamento domiciliare; 76 guariti; 5 deceduti.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 3344.