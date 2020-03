CROSIA (CS) – «La coppia che sarebbe risultata positiva al Codiv-19 nei test infettivologici di ieri non è originaria tanto meno residente a Crosia Mirto. Lo abbiamo appurato attraverso controlli incrociati, comparando i dati anagrafici in possesso delle autorità sanitarie con i database comunali. Da quanto risulta – ma su questo non abbiamo conferme – la coppia positiva al tampone sarebbe originaria di Tarsia». È quanto fa sapere il sindaco di Crosia, Antonio Russo.