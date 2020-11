Covid, due medici di famiglia e un dipendente comunale positivi nel Vibonese

Il coronavirus arriva anche a Polia e contagia due medici di famiglia residenti in questo Comune ma con studi a Vibo Valentia e Filadelfia. Ad annunciarlo è stato il sindaco di Polia, Maurizio De Nisi, sul canale social del Comune. “Abbiamo da poco saputo – scrive il sindaco – che, purtroppo, un medico di famiglia è risultato positivo al Sars-Cov2. Di comune accordo abbiamo deciso di emanare un comunicato pubblico per informare la popolazione. Avvisiamo, pertanto, tutti coloro i quali hanno avuto contatti con il dott. Campisi da mercoledì 28 ottobre a lunedì 2 novembre 2020 di mettersi in quarantena fiduciaria e di auto-segnalarsi ai nostri uffici, per stilare rapidamente un elenco di contatti da segnalare all’Asl per l’indagine epidemiologica e soprattutto per scongiurare altri nuovi casi di positività”.

Asp e forze dell’ordine sono a lavoro per tracciare i contatti delle persone contagiate e si attende l’esito dei tamponi effettuati sui familiari. La positività dell’altro medico è strettamente collegata al caso del collega.

E a Polia, il commissario del Comune, Salvatore Guerra, ha disposto la chiusura, per sanificazione, della scuola materna e primaria Via Ruscio e del municipio – dopo il contagio di un dipendente comunale -, mentre sono risultati negativi i tamponi eseguiti ai familiari dell’uomo, residente sempre a Polia, affetto da Sars-Cov2 dall’altro giorno.

Nella frazione Marina di Vibo Valentia, alla scuola “Amerigo Vespucci”, la segreteria è in quarantena per un caso di positività. È stata la dirigente Maria Salvia a comunicarlo: “Siamo in attesa di fare il tampone ma non dovrebbero esserci problemi perché il soggetto in questione è stato a scuola l’ultimo giorno il 20 ottobre, però a titolo precauzionale abbiamo ricominciato con lo smart working. Abbiamo anche un’alunna di scuola media positiva e anche le attività didattiche della sede centrale sono sospese”.

A Serra San Bruno è risultata positiva una dottoressa originaria del Reggino ma in servizio nella lungodegenza dell’ospedale della città della Certosa. I suoi colleghi saranno sottoposti all’esame del tampone.

A Vazzano un uomo, già in isolamento domiciliare, è risultato positivo.