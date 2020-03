Epidemia Coronavirus: in Calabria confermati 60 casi. Positivo uomo deceduto per infarto

COSENZA – Anche questo pomeriggio la Protezione Civile ha diramato i dati ufficiali dell’epidemia da Coronavirus nel nostro Paesen Italia, dati che mostrano una situazione sempre di grande emergenza.

In Italia dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, 21.157 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (3.497 in più rispetto a ieri). Di queste, sono decedute 1.441 (+175) e sono guarite 1.966 (+527); i pazienti in terapia intensiva sono 1.518 (+190). Attualmente i soggetti positivi sono 17.750 (21.157 appunto, se si includono anche i morti e i guariti).

Bollettino Regione Calabria:

Crescono i numeri anche in Calabria dove ad oggi sono stati effettuati 581 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 60, quelle negative sono 521.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: 6 in reparto; 1 in rianimazione; 2 in isolamento domiciliare;

– Cosenza: 9 in reparto; 2 in rianimazione; 4 in isolamento domiciliare;

– Reggio Calabria: 5 in reparto; 1 in rianimazione; 11 in isolamento domiciliare; 1 guarito;

– Vibo Valentia: 3 in isolamento domiciliare;

.- Crotone: 2 in reparto; 13 in isolamento domiciliare.

I soggetti in quarantena volontaria sono 4706, così distribuiti:

– Cosenza: 1999;

– Crotone: 239;

– Catanzaro: 464;

– Vibo Valentia: 404;

– Reggio Calabria: 1600;

Le persone giunte in Calabria negli ultimi quattordici giorni che si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 6302. Ai dati forniti oggi alla Protezione Civile Nazionale, va aggiunta una persona deceduta a Reggio Calabria, risultata positiva al test Coronavirus dopo il decesso. L’uomo, da quanto si apprende un 64enne di Melito Porto Salvo, sarebbe morto per un infarto ma poche ore dopo la sua dipartita il tampone cui era stato sottoposto ha dato esito positivo.