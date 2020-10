Fabbricava passaporti falsi, arrestato guineano a Cosenza

Nella giornata di ieri è stato arrestato in flagranza di reato, per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, D.A.K. di anni 28, cittadino guineano.

L’uomo si era recato presso l’Ufficio Immigrazione per la conversione del permesso di soggiorno, presentando un passaporto alterato nella prima pagina.

Ad una una prima revisione il personale dell’Ufficio si sarebbe accorto di alcune anomalie sul documento in parola.

Il documento modificato riportava una pagina falsa, quella riportante i dati anagrafici, su un passaporto valido, emesso effettivamente dallo Stato della Guinea, ma appartenente ad altro soggetto.

Per tali ragioni il cittadino straniero è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari presso il proprio domicilio in attesa del rito per direttissima.

Quello di ieri è il secondo caso, in pochi giorni, in cui viene individuato un passaporto falso, utilizzato per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno.

Il fenomeno è fortemente seguito e l’Ufficio Immigrazione ha ulteriormente rafforzato le attività di controllo documentale nella trattazione delle pratiche di rilascio dei titoli di soggiorno.