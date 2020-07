Fuoco, fiamme e fumo creano apprensione a Rende

RENDE (Cs) – Un incendio di vaste proporzioni ha accompagnato il risveglio degli abitati del quartiere di Quattromiglia a Rende. Le fiamme hanno creato molta apprensione nella zona di via Fermi a ridosso dell’ufficio postale dove molte piante sono state inghiottite dalle fiamme ed una spessa coltre di fumo ha invaso i palazzi circostanzi. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli uomini della Polizia municipale di Rende che hanno delimitato il perimetro e consentito ai vigili del fuoco di circoscrivere e spegnere l’incendio. Adesso sono in corso gli accertamenti del caso per capire se le fiamme sia di origine dolosa oppure se si è trattato di un incidente scaturito anche dalle sterpaglie che circondano la zona.