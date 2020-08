Il virus torna anche ad Acri. L’annuncio del Primo cittadino Capalbo

ACRI (CS) – Dopo mesi di tregua dai pochi e circoscritti casi riconducibili al focolaio di Villa Torano, il comune di Acri ripiomba nel l’incubo Coronavirus.

L’annuncio del sindaco Pino Capalbo su Facebook

«Nel nostro comune si registra un nuovo caso positivo al covid 19. Il singolo caso è asintomatico: è sotto osservazione ed è stata disposta la quarantena con ordinanza sindacale».

«È importante la responsabilità di tutti – scrive ancora Capalbo -, pertanto è assolutamente necessario una rigorosa osservanza delle misure di sicurezza. Con l’ordinanza del Presidente della Regione n. 60 del 12 agosto 2020 è obbligatorio l’uso delle mascherine in tutti i luoghi chiusi e all’aperto accessibili al pubblico, nelle circostanze in cui la distanza interpersonale non possa essere rispettata, fermo restando in ogni caso il divieto di assembramento».