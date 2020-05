In Calabria attesi 400 rientri in treno

COSENZA – In totale sono circa 400 i calabresi che faranno rientro in regione nell’arco delle prossime 24 ore utilizzando il treno come mezzo di trasporto.

Al loro arrivo in stazione, ad attenderli, gli uomini della Polfer e i sanitari che fanno parte dell’equipe dei laboratori mobili.

Ogni passeggero sarà sottoposto al controllo della temperatura, verrà informato sull’obbligo di registrarsi sul sito della Regione Calabria e dovrà rispettare i 14 giorni di isolamento domiciliare volontario. I tamponi, invece, verranno effettuati solo su base volontaria.

A Paola, nella mattinata, con l’intercity IC 723 sono scesi circa 24 passeggeri, provenienti da Roma Termini. Nel pomeriggio e in serata arriveranno gli altri passeggeri che hanno prenotato il rientro nella proprio luogo di residenza.