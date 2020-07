Incidente fatale, due morti sulla 106

CROPANI (CZ) – E’ di due morti e due feriti il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla statale 106 all’altezza di Cropani Marina, come conseguenza dello scontro frontale, per cause che sono in corso di accertamento, di un’auto e di un furgone cassonato.

La prima vittima, deceduta sul colpo, è un trentunenne lametino. A distanza di qualche ora dal trasporto in ospedale, al Pugliese Ciaccio di Catanzaro, è morta anche l’altra persona che si trovava a bordo dell’auto che si è scontrata con il furgone, un sessantaduenne di Maida, apparso subito in condizioni serie perchè politraumatizzato.

Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso del Suem 118, sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina che hanno estratto la vittima e i feriti dalle lamiere dei mezzi, i carabinieri per i rilievi e squadre dell’Anas impegnate nella gestione della viabilità. L’arteria è stata chiusa al traffico fino al completamento delle operazioni di soccorso.