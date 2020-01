Incidente nel crotonese, un morto e 4 feriti

CROTONE – Una persona è morta ed altre quattro, tra cui due bambini, sono rimasti ferite in modo grave nello scontro frontale tra due auto avvenuto in provincia di Crotone sulla statale 107 “Silana Crotonese” in prossimità del bivio per Rocca di Neto.

La vittima, secondo quanto si è appreso, è un 70enne che viaggiava su una Nissan Micra che per cause in corso di accertamento si è scontrata con una Lancia Delta sulla quale viaggiavano quattro persone tra le quali i due bambini. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia stradale per i rilievi, medici del 118 e i vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona dopo che dalle vetture, una delle quali si è capovolta da un lato, è fuoriuscito il carburante. I feriti sono stati portati in ospedale, dove è morto il 70enne. Gli altri sono stati ricoverati uno in codice rosso e tre in codice giallo.

L’Anas ha provveduto a chiudere temporaneamente la strada per consentire i soccorsi.