L’annuncio di Conte: «Divieto di spostamenti in tutta Italia»

«I numeri ci dicono che stiamo avendo una crescita importante delle persone in terapia intensiva e purtroppo delle persone decedute. Le nostre abitudini vanno cambiate ora: dobbiamo rinunciare tutti a qualcosa per il bene dell’Italia. Lo dobbiamo fare subito e ci riusciremo solo se tutti collaboreremo e ci adatteremo a queste norme più stringenti». Lo ha appena dichiarato in conferenza stampa da Palazzo Chigi il premier Giuseppe Conte che ha annunciato che nelle prossime ore firmerà un nuovo decreto che dispone l’estensione a zona protetta di tutta Italia.

«Sto per firmare un provvedimento che possiamo sintetizzare con l’espressione “io resto a casa”. Ci sarà l’Italia come zona protetta», ha proseguito Conte.

«Non c’è ragione per cui proseguano le manifestazioni sportive, abbiamo adottato un intervento anche su questo».

Il decreto sarà firmato questa sera ed entrerà in vigore domani mattina.

La durata dei divieti, valida per tutta Italia, sarà fino al 3 aprile.

Sono 7.985 i malati per coronavirus in Italia, con un incremento di 1.598 persone rispetto a ieri. Il nuovo dato è stato fornito dal commissario Angelo Borrelli nella conferenza stampa alla Protezione Civile. Le persone guarite sono 724, 102 in più di ieri ha affermato il commissario per l’emergenza.