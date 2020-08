Migranti, in 115 sbarcano nella notte a Crotone

CROTONE – Centoquindici migranti – tra i quali 68 uomini, 26 donne e 21 minori – sono sbarcati nella notte nel porto di Crotone. Si tratta di persone di nazionalità afgana, iraniana, siriana e somala che erano a bordo di un’imbarcazione intercettata dalla Guardia costiera al largo di Soverato.

Secondo quanto si apprende, la barca sarebbe partita dal porto di Antalaya in Turchia. Ad accogliere il gruppo sulla banchina del porto di Crotone c’era il dispositivo coordinato dalla Prefettura.

La Croce rossa di Crotone ha successivamente provveduto al trasferimento delle 115 persone, tra cui diversi gruppi familiari, nel Centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto dove i migranti sono stati posti in isolamento come prevedono le procedure anti covid per la quarantena. (Foto di repertorio).

Si ricorda che da metà giugno circa il Cara Sanr’Anna di Crotone è presidiato dai militari del 1° Reggimento Bersaglieri di Cosenza, impiegati nell’operazione Strade Sicure con il Raggruppamento Calabria.