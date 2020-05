Molesta donna e aggredisce agenti, arrestato

VILLA SAN GIOVANNI (Rc) – Un uomo, originario di Palermo e residente a Roccapalumba (Pa), è stato arrestato per violenza, minaccia, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

Gli agenti della Polfer, nel corso dei controlli disposti in conseguenza dell’emergenza coronavirus, sono intervenuti vedendo l’uomo, in evidente stato di ebbrezza, che alla stazione di Villa San Giovanni, molestava la donna incinta in attesa di prendere il treno . L’uomo, che ha aggredito i poliziotti a calci e pugni, è stato poi bloccato e arrestato. (Foto di repertorio).