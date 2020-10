COSENZA – È morta nella notte la governatrice della Calabria Jole Santelli. Ancora non sono note le cause del decesso della donna politica calabrese, che secondo indiscrezioni, è stata la sorella, a scoprire che Jole Santelli era morta. La Santelli era malata di tumore, ma le cause del suo decesso potrebbe essere di natura cardiaca.

La notizia è stata confermata dal sindaco di Cosenza Mario Occhiuto a da persone a lei vicine. Secondo quanto si è appreso avrebbe avuto un malore. Ieri aveva avuto incontri politici a Cosenza. Prima donna presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, 51 anni esponente di Forza Italia, era stata eletta a febbraio scorso a capo di una coalizione di centrodestra.

La Santelli, di Forza Italia, prima di diventare presidente della Regione, è stata deputata. La prima elezione alla Camera nel 2001. Nella sua carriera politica è stata sottosegretaria al ministero della giustizia dal 2001 al 2006 nei governi Berlusconi II e III, nonché sottosegretaria al Ministero del lavoro e delle politiche sociali da maggio a dicembre 2013 nel Governo Letta. Laureata all’Università La Sapienza di Roma, era iscritta a Forza Italia dal 1994.