Palmi, medico aggredito e minacciato in ospedale: in arresto 24enne

Minacciò e aggredì un medico in servizio al primo intervento dell’ospedale di Palmi. È il tutto per futili motivi. Così un giovane, S.R. di 24 anni, è stato arrestato dai carabinieri in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari emessa dal gip del tribunale di Palmi su richiesta del procuratore Ottavio Sferlazza e del sostituto Salvatore Rossello. S.R..

Il ragazzo, già noto alle forze dell’ordine si è visto notificare l’ordinanza di arresti domiciliari in carcere, a Palmi, dove attualmente si trova detenuto per altra causa.

I fatti risalgono al 12 agosto 2019, giorno in cui il medico fu prima aggredito e poi minacciato dal giovane che gli causò lesioni al punto tale da impedirgli di continuare il servizio.

L’aggressore, incurante dell’arrivo dei carabinieri, continuò a minacciare il personale sanitario in servizio.