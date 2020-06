San Luca, latitante da 7 anni arrestato in Romania

SAN LUCA (RC) – È finita dopo 7 anni di latitanza la fuga del ricercato Lacatus Viorel, di 53 anni, romeno. Viorel, ricercato in Italia per riduzione in schiavitù, maltrattamenti e ricettazione, è stato arrestato in Romania dal servizio investigazioni criminali rumeno.

Decisive le indagini dei Carabinieri di San Luca, che hanno portato all’emissione di un mandato d’arresto europeo della Procura di Reggio Calabria.

Il blitz è scattato giovedì scorso su indicazione dei militari di San Luca, che hanno localizzato Viorel a Reteag Bistrida Nasau al termine di indagini svolte con la collaborazione della polizia rumena e il supporto di Sirene, l’ufficio del Ministero dell’Interno che assicura il raccordo con le polizie estere. L’uomo era irreperibile dal 2014, quando la Procura reggina aveva emesso un ordine di esecuzione per la carcerazione unificando una serie di pene per un totale di oltre sei anni. Al termine delle procedure di estradizione, l’ex latitante rientrerà in Italia per scontare la condanna.