Santelli, funerali domani pomeriggio a Cosenza

COSENZA – Rappresentanti istituzionali e politici si stanno recando in queste ore a casa della governatrice della Calabria Jole Santelli, morta improvvisamente la notte scorsa. Una delle prime ad arrivare è stato il prefetto di Cosenza Cinzia Guercio. A casa della Santelli, in via Piave, nel centro di Cosenza, a portare le condoglianze alle due sorelle e ai familiari, sono giunti anche il vice presidente della Giunta Nino Spirlì – che reggerà la Regione fino al voto – ed il presidente del Consiglio regionale Domenico Tallini. Numerosi anche i semplici cittadini che hanno voluto rendere omaggio alla salma della Santelli.

Nella palazzina in cui la governatrice viveva è anche giunto il feretro. (fonte news e foto: Ansa Calabria).

I funerali di Jole Santelli si terranno domani pomeriggio alle 16,30 nella centrale chiesa di San Nicola, dove sarà aperta a partire dalle 10,30 la camera ardente. Da quanto si apprende, per volontà della stessa Presidente, il suo corpo sarà cremato.