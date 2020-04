Scomparso vigile di Cosenza affetto da Coronavirus. Cordoglio unanime

COSENZA – Se n’è andato il giorno di Pasquetta Bonaventura Ferri, il vigile del fuoco cosentino ricoverato da diverse settimane a causa del coronavirus. Marito e padre 51enne, capo reparto dei vigili, sindacalista Uil-PA molto conosciuto e apprezzato in Città. «Ancora una volta la nostra grande famiglia è stata colpita da un dolore immenso. Io ed i miei uomini ci stringiamo alla famiglia del nostro caro C.R. Angelo Bonaventura Ferri», ha scritto nel dare la notizia il comandante provinciale dei vigili del fuoco Massimo Cundari.

Cordoglio unanime dal mondo dell’informazione e anche dalla politica

Profondo cordoglio per la sua scomparsa è stato espresso anche dal sindaco di Cosenza Mario Occhiuto per la scomparsa, avvenuta all’Ospedale Mater Domini di Catanzaro.

«Una notizia – ha commentato Occhiuto nel messaggio di cordoglio indirizzato ai familiari – che non avremmo mai voluto apprendere e che ci rattrista enormemente. Giungano alla moglie e alla famiglia, profondamente colpite negli affetti più cari, i sentimenti della mia più affettuosa vicinanza, insieme a quelli dell’intera comunità cosentina. Parimenti, rivolgo un pensiero di eguale vicinanza a tutti i suoi colleghi e all’intero corpo dei vigili del fuoco, a cominciare dal Comandante provinciale. In questo triste momento mi preme ricordare le qualità umane e professionali del nostro concittadino, da sempre impegnato in prima linea nell’assolvimento del suo dovere cui si dedicava con grande impegno ed onorando la divisa in ogni istante della sua meritoria attività».

Messaggio di cordoglio e vicinanza alla famiglia anche da parte del sindaco di Rende, Marcello Manna: «La scomparsa del giovanissimo caporeparto dei vigili del fuoco di Cosenza è una grave perdita per l’area urbana. Abbraccio forte il comandante provinciale dei vigili del fuoco Massimo Cundari e un grande grazie a tutti colleghi di Angelo, il vostro prezioso contributo, in queste giornate difficili, è di fondamentale importanza».

«Esprimo vicinanza ai familiari di Angelo Bonaventura Ferri, vigile del fuoco e sindacalista Uil, che stanotte si è spento causa coronavirus – ha scritto il sindaco di Acri, Pino Capalbo -. Lo ricordo con affetto anche per il suo impegno dimostrato nei confronti del nostro comune, sostenendo la richiesta per riattivare il presidio dei vigili del fuoco volontari ad Acri».