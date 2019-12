Sequestrati 300 mila articoli natalizi non sicuri

COSENZA – La Guardia di finanza di Cosenza ha sequestrato oltre 300 mila articoli natalizi tra luminarie, giocattoli e adesivi natalizi, destinati alla vendita ma privi dei contenuti minimi informativi obbligatori e, quindi, potenzialmente pericolosi per i consumatori.

Quattro le attività commerciali coinvolte, situate nell’area urbana cosentina e nella prima periferia, che si erano rifornite di ingenti quantitativi di prodotti.

La merce, in apparenza di discreta qualità, ad un esame più accurato è risultata difforme rispetto agli standard previsti dal Codice del Consumo. In particolare, i prodotti erano sprovvisti di informazioni come la provenienza, le modalità di utilizzo, le indicazioni merceologiche nonché l’eventuale presenza di materiali o sostanze pericolose.



I responsabili sono stati segnalati.

Identificati tutti i dipendenti degli esercizi, cinque dei quali sono risultati impiegati in nero commerciali ed in particolare 5 di questi sono risultati lavorare “in nero”.