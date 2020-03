Dalla Regione: deceduto crotonese per Covid-19. E’ la terza vittima calabrese

CROTONE – La notizia in diretta dalla Regione Calabria al TgR delle 14: è deceduto poco prima di mezzogiorno un uomo di Crotone per il Covid-19. L’uomo, sintomatico, era ricoverato in gravi condizioni da ieri sera al “S. Giovanni di Dio” dopo giorni di isolamento domiciliare.

È la terza vittima in Calabria per Coronavirus, dopo il 57enne di Montebello Jonico, risultato però positivo dopo il decesso, e l’informatore scientifico 65enne di Rende morto questa mattina in Terapia intensiva all’ospedale di Cosenza.

Per avere ulteriore conferma sul fatto che l’uomo sia effettivamente deceduto a causa del coronavirus e per capire quanti nuovi contagiati ci siano oggi in Calabria bisognerà attendere il bollettino ufficiale della Regione Calabria delle ore 17.