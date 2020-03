Viola le norme per andare a pescare, denunciato

PIZZO (VV) – Un uomo è stato denunciato per la violazione dell’articolo 650 del Decreto varato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sul contrasto al coronavirus e per pesca di frodo esercitata in area protetta.

L’uomo erw impegnato in una battuta di pesca subacquea nelle vicinanze del lungomare di Pizzo in un’area protetta in località Marina ma è stato scoperto dai Cc.

Nella stessa giornata si sono registrate una serie di denunce anche a Vibo Marina e a Vibo Valentia nei confronti di diverse persone in giro privi di documenti, con false attestazioni o senza alcuna giustificazione valida.