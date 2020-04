25 aprile, per il comune di Rende diretta streaming con tanti ospiti

RENDE (CS) – “Resistere” è ri-diventata in questi giorni la parola chiave, come richiamo alla resilienza, alla tenacia, alla solidarietà sociale, allo spirito civico e all’impegno di costruire un futuro migliore.

Per la settimana dal 25 aprile al 1 maggio, il Comune di Rende aveva pianificato una serie di eventi culturali- concerti, dibattiti, presentazioni di libri – che per ovvie ragioni non possiamo ora realizzare.

Pertanto, per questo 25 aprile particolare, il comune di Rende – Assessorato alla Cultura propone due dirette streaming organizzate dalla MicroMega dal titolo “Ora e sempre Resistenza”.

Per ribadire e approfondire il senso e l’attualità di questa festa e della Resistenza, il 25 aprile verrà festeggiato insieme a Fabrizio Gifuni, che leggerà la poesia di Piero Calamandrei nota come “Lapide ad ignominia”, e a Luciana Castellina, Gustavo Zagrebelsky, Moni Ovadia, Tomaso Montanari, Luciano Canfora, Roberto Scarpinato, Erri De Luca, oltre al direttore di MicroMega, Paolo Flores d’Arcais, e alla giornalista della redazione, Cinzia Sciuto.

L’evento sarà trasmesso sulla pagina Facebook (facebook.com/MicroMega.net/) e sul canale YouTube della rivista (bit.ly/2RXP5Zn).

IL PROGRAMMA:

Il 25 mattina, a partire dalle ore 11

Fabrizio Gifuni

Luciana Castellina

Gustavo Zagrebelsky

Moni Ovadia

Il pomeriggio, a partire dalle ore 17;30

Tomaso Montanari

Luciano Canfora

Roberto Scarpinato

Erri De Luca