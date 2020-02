62° Carnevale di Castrovillari, buona la prima! E domani si sfila regolarmente

CASTROVILLARI (CS) – Archiviata con successo la prima delle due sfilate della 62 edizione del Carnevale di Castrovillari e Festival Internazionale del Folklore che ha regalato ore di felicità e spensieratezza, non solo ai castrovillaresi ma anche ai tantissimi turisti che hanno affollato il lungo percorso della sfilata, Corso Calabria e Corso Garibaldi, animato dai DJ di Radio Livevent Miro Produzioni, Stefano Borrelli e Roberto Mandarano, dalla vocalist Lady Janny e Radio Nord Castrovillari e le dirette televisive di RTT e in mondovisione (www.calabriasat.it).

Ad aprire il lungo serpentone, la Madrina del Carnevale, Diana Nicoletti e le Miss Maschera Eleonora, Miriam e Iris. Tutto questo perché negli anni il Carnevale di Castrovillari ha saputo conquistare uno spazio sempre più importante non solo tra i carnevali della Calabria, ma di quelli di tutta l’Italia, rientrando tra i 10 più importanti, testimoniato dal Turing Club, inserito dal Mibact tra i grandi carnevali storici e di prestigio ed entrato a pieno titolo nei grandi eventi storicizzati della Regione Calabria. Ventotto i gruppi partecipanti, tra mascherati e folklorici, di questi dieci in concorso e sei carri, che sono stati giudicati da una giuria tecnica. I voti di questa prima sfilata , si andrnno a sommare a quelli di martedì, solo allora si conosceranno i gruppi vincitori di questa edizione. Il pubblico, attore protagonista, attraverso la lotteria del Carnevale, che ha messo in palio ben 40 premi e tra questi al primo posto, un’ Fiat 500, offerta dalla concessionaria “Carlomagno, potrà esprimere il proprio giudizio regalando, ad una successiva classifica un primo posto di gradimento. I carri allegorici, viaggiano su un’altra classifica stilata da una giuria tecnica. Intanto questa è la classifica della prima sfilata dei gruppi iscritti al concorso: classifica scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, al primo posto si è piazzato, nella classifica provvisoria, “Finchè c’è miele…c’è speranza”, della scuola dell’infanzia, “Mamma Chioccia”, che ha ottenuto 154 voti, al primo posto per i gruppi degli istituti superiori, “4 elements: Water, Eart, Fire and Air”, del “Mattei-PitagoraCalvosa”, con 169 voti, primo posto per i gruppi mascherati, “Nuvole pazze in arrivo…piove l’arcobaleno” con 161 voti. 168 per “Cinema…Che Passione !” IIS Lc Garibaldi – La Alfano – Ipsia Da Vinci, “A.A.A. …Cercasi Allegria” 159, “Ricuciamo Il Mondo “ 156 , “L’antidiscriminazione E’ Di Moda” Associazione Cidis Onlus 150 , “Nel Giardino Dell’eden “ – Centro Diurno Castrovillari 145 , “Il Fanta Bosco” 140, “L’allegra Banda” – Centro Anziani L’amicizia 137. Questa la classifica provvisoria dei carri: “I veri eroi siamo noi 174”; “Favole illuminate” 167, con 145 voti “Cinema che passione”, “Nel giardino dell’eden”, “4 Elements: Water, Earth, Fire And Air”, “Ricuciamo il mondo” 134. Nel lungo serpentone i gruppi folklorici di Messico, Brasile, e Italia con “Città di Castrovillari, I Castruviddari, il gruppo proveniente da Viggiano, il gruppo folk di Serrastretta, il gruppo ospitante la kermesse “ Pro loco di castrovillari con i Piccoli”, ed ancora gli sbandieratori e la banda ,comiche napoletane. A chiudere la serata, presentata da Carlo Catucci e Marianna Oliva Glosa, il concerto Black Night con le voci di Vonn Washington, Janet Gray e Sherrita Duran.

Per quanto riguarda la sfilata di domani, la Pro Loco di Castrovillari, tramite comunicato stampa ufficiale, informa che si svolgerà regolarmente a partire dalle ore 15.

«In queste ore sui social girando notizie riguardanti la sospensione della suddetta manifestazione a causa del coronavirus – si legge sulla nota -. Queste sono delle fake. La Pro Loco si sta inoltre attivando per individuare i responsabili che stanno procurando soltanto allarmismo. Se la sfilata di martedì, 25 febbraio, dovesse essere sospesa, sarà cura dell’Ente stesso comunicarlo con tutti i mezzi a propria disposizione. Al momento da fonti attendibili non è stato diramato nessun comunicato ufficiale, dagli organi preposti, che indichi la sospensione».