A San Pietro in Guarano “U Ddirroccu” tra mito e realtà

SAN PIETRO IN GUARANO (CS) – San Pietro in Guarano (24/07/2020): Con D.D. n. 7731 del 23 luglio 2020 della Regione Calabria è stata approvata la graduatoria definitiva degli “Eventi non storicizzati” (Azione 1.3) delle proposte valutate idonee ed ammissibili e l’elenco definitivo delle proposte non ammissibili a finanziamento (P.A.C. 2014/2020 OB. SP. 6.7.1 – “AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE E IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA DEI BENI CULTURALI E PER LA QUALIFICAZIONE E IL RAFFORZAMENTO DELL’ATTUALE OFFERTA CULTURALE PRESENTE IN CALABRIA” – ANNUALITÀ 2019). Tra i progetti finanziati c’è quello presentato dal Comune di San Pietro in Guarano “U Ddirroccu tra mito e realtà” con un contributo di € 19.600.00

“Questo finanziamento rappresenta solo il punto di partenza di un percorso di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale del nostro paese. Il fatto che su tante richieste di finanziamento pervenute alla Regione Calabria, la Commissione regionale ha inteso premiare il progetto presentato da questa amministrazione comunale, certifica, ancora una volta, le capacità progettuali e di programmazione dell’attuale classe dirigente sampietrese. Il nostro obiettivo è quello di trasformare la tradizione della nostra comunità in un evento culturale nazionale capace di accendere i riflettori sul nostro paese coinvolgendo personalità della cultura italiana.” Con queste parole il Sindaco ff Francesco Cozza ha accolto la notizia del finanziamento per i tradizionali Ddirrocchi.

Il progetto “U Ddirroccu tra mito e realtà” partendo dalla tradizionale parata del 16 agosto, ha introdotto tante novità a partire dalla I^ Edizione del Concorso letterario Nazionale “U Ddirroccu tra mito e realtà” che cercherà di coinvolgere tutti gli istituti scolastici calabresi e nazionali. Per il concorso sarà formalizzato un Coordinamento Scientifico che vedrà la presenza di personalità ed esperti della cultura calabrese ed italiana.

Tra le altre attività, sarà istituito e promosso il Concorso Pittorico nazionale a tema: “U Ddiroccu”, il Concorso Cortometraggi nazionale: “DDiroccu Movie”, il Concorso Fotografico nazionale “DDIRROCCU: sei un mito”, una serie di laboratori per bambini ed adolescenti (Laboratorio didattico/manuale per bambini, di scrittura creativa, di Cortometraggi, di Pittura, Fotografico, di ceramica artistica9. Le manifestazioni chiuderanno con la “NOTTE BIANCA DEL DDIRROCCU”

Tra i partner del progetto l’Associazione A Via Nova si occuperà di organizzare allestire gli spettacoli e i laboratori teatrali a partire dal Premio Letterario legato alla manifestazione, nonché delle coreografie, dei balletti e dei laboratori di danza che saranno svolti durante la manifestazione, l’Associazione “Education&Training. Formazione e Cittadinanza Digitale” di Cosenza e l’Associazione Calabria Libre si occuperanno di organizzare le fasi finali del Premio Letterario in raccordo con il Coordinamento Scientifico dello stesso e si occuperà di tutta la fase promozionale, documentaria e didattica-culturale dell’iniziativa. L’Associazione Meteo San Pietro in Guarano insieme al Gruppo di Volontari del “Comitato Ddirroccu” avrà il compito di promuove e diffondere le iniziative territoriali in materia ambientale, culturale e turistico e occuperà di coordinare le attività di realizzazione dei Dirrocchi, delle visite guidate nei luoghi e dell’allestimento del Museo del Ddirroccu. Durante la manifestazione, si occuperà di progettare e organizzare i servizi di: baby parking, ludoteca, nurcery, delle visite guidate e della sorveglianza.

L’azienda di servizi pubblicitari Service Business e Communication, invece, si occuperà delle attività di pubblicità, promozione e comunicazione.

Soggetto attuatore della manifestazione ed organo di indirizzo per quanto concerne la struttura artistica e organizzativa della manifestazione sarà in capo all’amministrazione comunale in collaborazione col Direttore Artistico Maestro Francesco Gigliotti.

Le attività inizieranno ad agosto 2020 e termineranno entro il 30 agosto 2021.

Nei prossimi giorni si procederà alla stipula della convenzione con la Regione Calabria e sarà indetta una conferenza stampa per la presentazione del progetto.

Sarà possibile consultare le attività attraverso i canali social ufficiali del Comune di San Pietro in Guarano o attraverso il sito http://www.comune.sanpietroinguarano.cs.it

Per info: ddirroccu@comune.sanpietroinguarano.cs.it