Al Museo dei Brettii e degli Enotri torna l’Autunno musicale

COSENZA - Al Museo dei Brettii e degli Enotri di Cosenza torna, anche quest'anno, puntuale, l'appuntamento con la Stagione Concertistica Internazionale "AUTUNNO MUSICALE", alla sua XXI edizione. Il concerto di apertura è previsto per sabato 19 settembre alle ore 18. Come la direzione del Museo precisa in una nota «naturalmente saranno rispettate tutte le prescrizioni previste dalla normativa anti-covid, con la conseguente diminuzione della capienza della sala per il necessario distanziamento. I posti disponibili garantiti saranno solo 60, prenotabili presso l'agenzia Inprimafila Cosenza allo 0984795699 o all'email info@inprimafila.net».