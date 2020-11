Altomonte entra nei Guinness World Records con il disegno più grande del mondo

Altomonte – Altomonte entra nel Guinnes World Record con una tela di 567 mq, grande come la piazza centrale del borgo calabrese di Altomonte (Cs), piena di tratti grafici e rappresentazioni contemporanee essenziali disegnati semplicemente attraverso un grosso pennarello nero, senza possibilità di errore.

L’opera “Doodle Dream” è frutto della mano di Francesco Caporale noto come FRA!, esponente di spicco della doodle art italiana, in collaborazione con Xiaomi, leader mondiale nella tecnologia, premiato dal Guinness World Records nella categoria “Disegno più grande del mondo realizzato a mano da una sola persona”.



L’artista, nato e cresciuto ad Altomonte, lo scorso 29 ottobre ha realizzato in 5 giorni di lavoro il sogno di questo enorme disegno facendosi “aiutare” da un’immagine, una foto o un disegno ispirazionale che tanti utenti appassionati hanno caricato su DoodleDream.it, una speciale piattaforma creata appositamente da Xiaomi. L’artista ha poi rielaborato i contributi selezionati inglobandoli nella sua opera.

“Per me questo è il traguardo più GRANDE – scrive su Facebook FRA! – Non voglio passare per finto modesto dicendo che non sono orgoglioso del primato raggiunto ma tutti i vostri messaggi di incoraggiamento, il vostro affetto, la vostra presenza e il vostro coinvolgimento, mi hanno lasciato senza parole cambiando totalmente e inaspettatamente il mio punto di vista. È vero, sono artefice della folle idea di questa impresa, ma tutto ciò è stato possibile solo grazie alla “collaborazione” di tantissime persone, da chi ci ha lavorato in prima linea a chi si è goduto lo spettacolo. I sogni so’ belli, quelli che sembrano impossibili ancora di più. Se non ci arrivate da soli, fatevi dare una mano e scoprirete che, insieme, la realtà è ancora più bella… E quindi mi sento di dire, che questo record è un po’ di tutti e che sono estremamente onorato e orgoglioso di condividerlo”.

L’enorme disegno, dopo la premiazione del 3 novembre, verrà ufficialmente donato da Xiaomi e FRA! al comune di Altomonte. L’intenzione dell’amministrazione comunale è quella di vendere parti della tela dell’artista per raccogliere fondi che sostengano un’opera utile alla collettività