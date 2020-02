Anche Rende avrà il suo Carnevale

RENDE (CS) – L’amministrazione comunale di Rende in collaborazione con la Dedo Eventi ha reso noto il programma del “Gran Carnevale di Rende”. Il sindaco Marcello Manna, entusiasta dell’iniziativa, si dice pronto ad accogliere in città oltre 1000 artisti che faranno parte della grande parata in programma sabato 22 Febbraio. La direzione artistica della manifestazione sarà guidata da Alfredo De Luca, già direttore artistico del Rende Teatro Festival, che insieme all’amministrazione comunale sta progettando al meglio ogni dettaglio.

Giganti, tamburi della Sila, gruppi percussionisti, sbandieratori, gruppi in maschera, sfilata di carri a tema, trampolieri e artisti provenienti da tutta la Regione saranno i protagonisti del Carnevale rendese. «Anche Rende merita un carnevale degno dell’importanza della città – ha detto Manna contestualmente alla pubblicazione della locandina dell’evento -. Al primo posto le famiglie, i bambini, e il divertimento, cercheremo di coinvolgere l’intera città». Anche l’assessore alla cultura Marta Petrusewicz ha sposato l’iniziativa sin dall’inizio.

Programma:

La partenza della parata e delle esibizioni è prevista per le ore 15:00 di sabato 22 febbraio in via Rossini con arrivo a Piazza Matteotti di Commenda, per poi tornare nuovamente in via Rossini per la festa finale.