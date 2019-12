Buone Feste cosentine, al Castello Svevo arriva il Presepe di Ghiaccio

COSENZA -Dal 21 dicembre al 19 gennaio sarà in mostra a Cosenza il presepe interamente realizzato in ghiaccio dai maestri scultori Francesco Falasconi e Luca Mazzotta e composto da 13 statue di circa due metri, inserite all’interno di una cella frigorifera a vista, che consentirà di mantenere le statue inalterate per tutta la durata dell’esposizione. Un’istallazione artistica originale che coniuga il fascino della tradizione del presepe con la modernità dei materiali e della lavorazione.

Il presepe di ghiaccio è un appuntamento inserito nel cartellone “Thinking Christmas”, proposto dalla Svevo srl per le festività natalizie, all’interno Rassegna Castello Svevo Cosenza 2019.

APPUNTAMENTI SPECIALI:

– 21 e 22 dicembre, dalle ore 16:00: scultura del ghiaccio dal vivo a cura dei maestri Falasconi e Mazzotta, tra i più noti nel panorama italiano, entrambi vincitori di medaglie d’oro internazionali nel settore;

– 21 dicembre, ore 17:00: gli zampognari di Laino Borgo augureranno buone feste con le musiche della tradizione natalizia;

– 22 dicembre, ore 17:00: showcooking, ricette tipiche della tradizione natalizia e degustazione, all’interno della rassegna “DeGustando” giunta ormai alla sua IV edizione, a cura della Maccaroni Chef Academy. In vetrina la tradizione enogastronomica calabrese, per sostenere e preservare le tradizioni storiche culinarie della nostra comunità;

– 28 dicembre, ore 16:00: “Melodie di Natale”. Performance del violinista Pasquale Allegretti Gravina.

Info e contatti: 0984/1811234; info@castellocosenza.it

Ticket museale:

intero €4,00

ridotto € 2,00 (under 14, over 65, studenti universitari e giornalisti muniti di tesserino)

Apertura al pubblico della mostra:

Tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00 (ad esclusione di lunedì 13 gennaio)

21/22/23 dicembre: apertura straordinaria fino alle 20.00

24 dicembre dalle 9.30 alle 13.00

25 dicembre dalle 16.00 alle 20.00

26 dicembre dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00

27 e 28 dalle 10.00 alle 20.00

31 dicembre dalle 9.30 alle 13.00

1 gennaio dalle 16.00 alle 20.00

6 gennaio dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00