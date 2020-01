Calabria Cinema Casting Tour, alla ricerca degli attori del domani

COSENZA – 9 Gennaio 2020 ore 8:30 / 15:30 Cinema Modernissimo di Cosenza, questa la data che darà il via ai provini del primo “Calabria Cinema Casting Tour”, un’iniziativa ideata dell’Associazione Hidalgo a.p.s. – professionisti del cinema in Calabria – con sede a Cosenza, patrocinata dalla Fondazione Calabria Film Commission, in partenariato con ConfartigianatoImprese Calabria e sostenuta da Rete Cinema Calabria, dallaScuola Recitazione della Calabria, dalle Associazioni Proposon,Arti Blu, Labo Art, Arte Più, oltre che dal Santa Caterina Village edall’Ente di formazione Brutia Formazione al Lavoro Onlus.

Un’occasione per scoprire le “facce da Cinema” di Calabria in un tour che prevede dodici tappe e che in questa prima fase si concentrerà su alcune delle nostre città. L’intento sarà quello di dar vita ad un database dettagliato delle professionalità artistiche nel campo della recitazione, ma anche di tutti quei curiosi che desiderano affacciarsi al mondo del Cinema come comparse ed ancora figurazioni speciali, il tutto finalizzato alla realizzazione di future produzioni cinematografiche e Televisive, che vedranno protagonisti la terra di Calabria e i suoi talenti, ma anche ad una concreta visibilità nei circuiti nazionali attraverso collaborazioni con i migliori casting director italiani, già partners dell’Associazione Hidalgo.

Di seguito le date le città dove poter partecipare al Casting Tour:

9 gennaio Cinema Modernissimo Cosenza 08:30/15:00, 10 gennaio Associazione Hidalgo via Arabia 11 ore 9:00/18:00 11gennaioScalea ore 9:30/18:00 Hotel Santa Caterina, 18 gennaio Tropea ore 9:30/18:00 Associazione Laboart, 19 gennaio Cittanova ore 9:30/18:00 Scuola Recitazione della Calabria, 22 gennaio Cariati ore 9:30/18:00 Teatro Comunale, 23 gennaio Rende ore 9:30/18:00 Unical, 25 gennaio Catanzaro ore 9:00/18:00 sede Confartigianato, 31 gennaio Crotone ore 9:00/18:00 sede Confartigianato, 1 Febbraio Verbicaro ore 9:00/18:00 Associazione Artepiù.

Per Info :

+39 380 7864439

www.Hidalgos.it