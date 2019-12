COSENZA – Le riserve sono state sciolte: sarà il rapper campano Clemente Maccaro, in arte Clementino, l’artista scelto per il concertone di Capodanno in piazza a Cosenza. Il giovane rapper e freestyler amato dai ragazzi e non solo, salirà il protagonista della serata di piazza Bilotta, presumibilmente dopo la mezzanotte, per animare la notte di San Silvestro ed accompagnare i cosentini nel 2020.

Siamo in attesa di ulteriori dettagli.