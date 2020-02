Comitato promotore al lavoro per Tropea 2021

TROPEA (VV) – Inizia a prendere forma e sostanza la candidatura di Tropea a Capitale Italiana della Cultura 2021.

Attraverso diverse azioni strategiche (e sinergiche), il Comitato Promotore – insieme ad un partenariato pubblico-privato – si è posto l’ambizioso obiettivo di concorrere per la vittoria finale, rappresentando l’intero territorio calabrese nel contest nazionale promosso dal MIBACT.

Venerdì 7 Febbraio – dalle ore 17 – presso il Centro Culturale di Tropea (ex pretura), si riuniranno per la prima volta i rappresentanti istituzionali e privati della nostra regione, per promuovere e sostenere la candidatura e la proposta progettuale “Tropea 2021”.

Nel frattempo – tra le diverse iniziative – sui social è stato lanciato #TropeaCultura, storytelling digitale del patrimonio storico, artistico, culturale, naturalistico e gastronomico della cittadina tirrenica e del suo territorio.

Un racconto collettivo identitario dove ciascuno,utilizzando l’hashtag #TropeaCultura sui propri contenuti cross-mediali, è protagonista. Acquisendo consapevolezza sulla nostra identità culturale, promuovendo e valorizzando ciò che ci è stato lasciato in eredità.