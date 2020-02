Coronavirus, annullata la sfilata del martedì del Carnevale di Castrovillari

CASTROVILLARI (CS) – Il Sindaco di Castrovillari, Domenico Lo Polito, in via precauzionale, nel segno della cautela e in materia di nuove indicazioni in materia di Covid-2019 (coronavirus) ha emesso l’ordinanza che annulla la sfilata di oggi pomeriggio a conclusione delle manifestazioni del 62° Carnevale e festival internazionale del folklore.

«Niente panico – ha dichiarato il primo cittadino appena firmato il provvedimento- ma solo assunzione di responsabilità a tutela della salute».

Nel documento, reperibile pure sul sito dell’Ente www.comune.castrovillari.cs.it, annullate, con la sfilata del 25 febbraio, tutte le iniziative pubbliche previste per la giornata.