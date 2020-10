Dallo smartworking allo smart cooking: ecco l’idea di un imprenditore calabrese

In piena ansia da lockdown c’è anche chi continua a macinare idee e proposte. Corrado Rossi, giovane manager e imprenditore calabrese, è pronto a “lanciare” l’idea dello smartcooking. Che non ha nulla a che vedere con lo smart working forse troppo abusato finora. L’idea è semplice quanto geniale: chi vuole imparare a cucinare è sulla strada giusta ed appropriata. Il tempo di prenotare, passare a ritirare il kit predisposto con tanto di grembiule, ingredienti, mattarelli e tante sorprese e poi semplicemente posizionarsi in cucina con il video-tutorial e le interazioni dello chef Roberto Spizzirri, “padrone” di casa e masterclass con chef nazionali. Non un semplice video, attenzione. Una diretta, ogni volta. Con mille domande, interagendo con il cuoco e con lo staff. Emozioni e stati d’animo di chi, magari, per la prima volta vuole imparare tecniche e segreti. Tutto facile, no? Dalle 18 alle 20, due giorni la settimana, in un ambiente ed un set meraviglioso come quello della Maccaroni Chef Academy, lo chef Spizzirri insegnerà la nobile arte culinaria…direttamente a casa. Pronti ad accendere i fornelli e ad imparare le ricette della migliore cucina calabrese con tutto il “necessaire” per deliziare ospiti, mogli e amici.

“Abbiamo già registrato il marchio”, ci spiega proprio Corrado Rossi che è anima e cuore della Maccaroni, ormai conosciuta in tutto il territorio nazionale. “L’idea è quella di aiutare sotto ogni forma possibile il cittadino. Ci piace pensare che, chiusi nelle proprie abitazioni, si abbia voglia di imparare a cucinare, trascorrere del tempo sui fornelli e incuriosire il partner o i figli. In Italia siamo i primi, non esistono esempi così”, racconta Rossi.

“Insieme a tutta la squadra siamo alla costante ricerca di proposte, la nostra Terra non può fermarsi, la Calabria ha bisogno anche di positività, ancorandosi alle tradizioni. Dai pensieri lavorativi dello smartworking ai piaceri quotidiani dello smartcooking il passaggio è breve e noi siamo pronti ad accogliere chiunque vorrà provare questa nuova esperienza sensoriale e di apprendimento. Guardiamo, con onestà, poco al guadagno ed agli utili: in questo periodo diventa importante non fermarsi con le idee imprenditoriali e con un progetto che – vedrete – racconterà ancora meglio chi siamo”, la chiosa di Corrado Rossi.

E chissà che non esca qualche nuovo Vissani…

Per prenotarsi, per “leccarsi i baffi”, come si suol dire, il numero di telefono è il seguente: 3405744382 oppure direttamente tramite i contatti social della Maccaroni chef Academy