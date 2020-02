Diana Nicoletti eletta madrina del Carnevale di Castrovillari

CASTROVILLARI (CS) – Diana Nicoletti, 18 anni di Castrovillari, è la madrina della 62ª edizione del Carnevale di Castrovillari e Festival Internazionale del Folklore, in programma nella città del Pollino fino a martedì 25 febbraio. La diciottenne, proveniente dall’IPSIA “ L.Da Vinci” di Castrovillari, è stata eletta ieri sera durante la serata del “VI Galà delle Scuole” presentato da Carlo Catucci e Sabrina Caparelli. Ad incoronare la neo Madrina del Carnevale, il Presidente della Pro loco Eugenio Iannelli . Alla bella Diana Nicoletti, oltre allo scettro e corona, realizzati dalle sapienti mani di Filomena Furiato, della “Style Creation” è andata anche una borsa di studio di 500 euro da spendere in materiale didattico. Da oggi parteciperà a tutti gli eventi della manifestazione carnascialesca. A consegnare scettro e corona, la Madrina uscente, Greta Rago. Otto le aspiranti Madrine che hanno preso parte all’evento provenienti non solo da Castrovillari ma anche dai paesi limitrofi: Alessandra Cattani, Miriam Caruso, Giusy Portella, Marilena Ambrosio, Iris Roberta Tricosi, Claudia Patitucci, Eleonora Bianchimani e naturalmente Diana Nicoletti.

Fasciate anche, Marilena Ambrosio con la fascia di “Miss Maschera ” a pari merito con Eleonora Bianchimani che ha preso anche la fascia di testimonial “Week end in bianco” per tutto il 2020, offerta da Danilo Di Marco , fascia consegnata anche a Iris Roberta.

Sul palco, non soltanto bellezza, ma spigliatezza e padronanza delle materie studiate all’interno del proprio istituto, ma anche di attualità.

La giuria era composta Natasha Fato – Stefano Borrelli – Roberta Caromio – Stefania Jang – Michele Martinisi e Pierpaolo Avolio, presidente.

Non sono mancati momenti di intrattenimento con l’esibizione delle scuole di ballo “Sogno Latino Academy”, di Castrovillari, diretto dalla Maestra, Brunella Musmanno, “Dream Dance” di Castrovillari, diretta dalla Maestra, Miriam Barletta e “Nonsolodanza”, proveniente da Tortora Marina, diretta dalla Maestra, Mery Forestieri. Sul palco del Sybaris, la presentazione ufficiale del Video Clip della Canzone del castrovillarese Carmine Mazzotta “Garage”, regia di Asia Catucci, che tanto sta spopolano sui social. E poi la bellissima Natasha Fato, Miss Mamma 2019 che ha allietato il pubblico presente con una bellissima danza del ventre.

Ora il primo impegno della neo eletta “ Madrina”, Diana Nicoletti , sarà quello di aprire il corteo di “Re Carnevale” in programma giovedì 20 febbraio alle ore 18,30 nella centralissima Piazza Municipio, allorquando si darà inizio ufficialmente ai festeggiamenti e si aprirà la porta alla gioia e al mascherame nto che durerà fino a martedì 25 febbraio .

Questa sera, con inizio alle ore 20,30, sempre nel Teatro Sybaris, la prima delle tre serate di “Scuola di Danza” a confronto; sarà presente un ospite d’eccezione, il ballerino e attore teatrale italiano, Raffaele Paganini che ha varcato con straordinario successo i confini nazionali portando nei teatri e nelle compagnie più importanti del mondo, la sua passione per la danza e la sua eccezionale bravura. Con il M° Paganini, si terranno due giornate di stage aperti a tutti gli allievi delle scuole partecipanti e non all’evento. Inoltre con il M° Paganini, si ripristina la borsa di studio“Carnevale in danza”. ( Foto di Pino Iazzolino)