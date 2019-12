Eugenio in Via di Gioia a Sanremo 2020

COSENZA – Un calabrese salirà sul palco del Festival di Sanremo 2020 il prossimo mese di febbraio. Si tratta del musicista Emanuele Via, di Acri (Cs), componente del gruppo degli Eugenio in Via di Gioia (gli altri membri sono Eugenio Cesaro, voce, Paolo Di Gioia e Lorenzo Federici) che ha vinto la finale di Sanremo Giovani conquistando il pass per la categoria Nuove Proposte del prossimo Festival della canzone italiana.

Con la canzone “Tsunami”, la band ha avuto la meglio nella sfida diretta con il cantautore romano Avincola, battuto grazie alle maggiori preferenze del televoto e a quelle della commissione musicale (dopo che la giuria demoscopica si era espressa in favore di Avincola e quella televisiva aveva maturato un 2 pari).

Dopo Loredana Bertè lo scorso anno, naturalmente in gara fra i big, anche quest’anno ci sarà quindi di certo un calabrese in gara a Sanremo: Emanuele Via, fra l’altro, è il primo acrese a salire sul palco dell’Ariston.

(Notizia in aggiornamento)