L’acrese Fabio Curto vince Musicultura 2020

ACRI (CS) – Voce inconfondibile, passione per la musica a 360° e amore ad ogni nota per la sua Calabria – il singolo l”L’altopiano” ne è la riprova -, che da ieri è ancora più orgogliosa di lui. Allo Sferisterio di Macerata Fabio Curto, con il brano “Domenica”, ha vinto la XXXI edizione di Musicultura, condotta da Enrico Ruggeri.

Per il cantautore e polistrumentista di Acri si tratta del suo secondo importante successo in carriera dopo la vittoria di The Voice of Italy 2015. E anche stavolta, come 5 anni fa, la sua città è pronta ad accoglierlo calorosamente. (Foto Musicultura).

Come vincitore assoluto della kermesse musicale, Fabio Curto si è aggiudicato il premio finale del valore di 20.000 euro.