Festa della Repubblica, a Rende l’omaggio alla bandiera davanti la casa comunale

RENDE (CS) – In occasione della celebrazione del primo referendum istituzionale con il quale, il due e tre giugno 1946, i cittadini italiani furono chiamati a scegliere la futura forma di governo dello Stato dopo la caduta del regime fascista, il comune di Rende renderà omaggio alla bandiera tricolore, simbolo della Repubblica.

La celebrazione si svolgerà martedì mattina dalle 11,00 alla presenza del sindaco Marcello Manna, della giunta, dei consiglieri comunali, oltre ad autorità civili e religiose.

«Aldilà delle celebrazioni rituali -ha affermato il primo cittadino- quello che preme, in questo particolare momento storico, è trasmettere il senso di unità che proprio nei momenti difficili ha reso più forte la nostra nazione e i principi democratici contenuti nella nostra costituzione. Il due giugno ricordiamo la nascita della Repubblica, ma anche principi su cui si fonda la nostra Costituzione. L’iniziativa di martedì vuole in tal senso sensibilizzare le famiglie e soprattutto le nuove generazioni non sempre consapevoli dei sacrifici fatti per la nascita della nostra nazione: i sacrifici dei giovani di oltre sessant’anni fa che ci consentono di vivere in un paese libero e democratico. Il due giugno celebreremo anche chi in questi mesi ha pagato col prezzo più alto il proteggerci e curarci: se oggi siamo qui a ricostruire la nostra nazione lo dobbiamo ai partigiani delle corsie d’ospedale, a chi ha continuato a lavorare e resistere contro il Coronavirus. Una resistenza civile che ci ha reso più forti: bisogna ritrovare la coesione nazionale e da qui ripartire».

Durante la cerimonia sarà presentata, per la prima volta nella storia della città di Rende, la bandiera del municipio, riproduzione del Gonfalone, che sarà issata dinanzi la casa comunale.