Il Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide riapre sui social

CASSANO ALLO IONIO (CS) – Il Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide, diretto dalla dottoressa Adele Bonofiglio – afferente alla

Direzione regionale Musei Calabria, guidata dalla dottoressa Antonella Cucciniello -, considerata la difficoltà derivante dalla situazione sanitaria in atto, per i suoi visitatori ha predisposto nuovi e accattivanti iniziative “social”. Infatti, in attesa della riapertura di tutti i musei, sono fiorite molteplici iniziative da parte delle realtà culturali al fine di divulgare la cultura in rete.

Sui social istituzionali del Museo, ubicato a Cassano all’Ionio (Cosenza), la pubblicazione periodica di alcuni racconti e storie ispirate a reperti esposti nel museo.

Si inizia, per la gioia dei bimbi, con una breve filastrocca (di Silvia Roncaglia) riferita ad un’opera esposta nella struttura museale.

Inoltre, il Museo partecipa alla campagna Save the culture, ideata e promossa da Heritage S.r.l. in collaborazione con il Museo Tattile di Varese con una selezione di fotografie e relativa scheda di reperti archeologici inseriti in un apposito percorso all’interno del gioco “Save the Culture”.

Il Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide, è presente, altresì, sul sito “https://savetheculture.it/” nel percorso “Archeologica e curiosità”.